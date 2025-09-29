Global Sumud Flotilla imbarcazioni a 366 miglia nautiche da Gaza Delia | Tra 48 ore saremo in zona ad alto rischio siamo seguiti da droni

La Flotilla a 360 miglia da Gaza sfida il blocco israeliano. Droni la sorvegliano, cresce il rischio di un abbordaggio: “Solidarietà non è provocazione” Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano attualmente a 366 miglia nautiche da Gaza, che corrispondono a circa 3-4 giorni di na. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, imbarcazioni a 366 miglia nautiche da Gaza, Delia: "Tra 48 ore saremo in zona ad alto rischio, siamo seguiti da droni"

Prosegue la missione della Global Sumud Flotilla, con le navi che oggi hanno lasciato le coste di Creta e sono entrate in acque internazionali in direzione della striscia di Gaza raggiungibile, secondo gli organizzatori, "entro una settimana".

