Global Sumud Flotilla imbarcazioni a 366 miglia nautiche da Gaza Delia | Tra 48 ore saremo in zona ad alto rischio siamo seguiti da droni

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flotilla a 360 miglia da Gaza sfida il blocco israeliano. Droni la sorvegliano, cresce il rischio di un abbordaggio: “Solidarietà non è provocazione” Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano attualmente a 366 miglia nautiche da Gaza, che corrispondono a circa 3-4 giorni di na. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

global sumud flotilla imbarcazioni a 366 miglia nautiche da gaza delia tra 48 ore saremo in zona ad alto rischio siamo seguiti da droni

© Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, imbarcazioni a 366 miglia nautiche da Gaza, Delia: "Tra 48 ore saremo in zona ad alto rischio, siamo seguiti da droni"

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla imbarcazioniLe barche della Global Sumud Flotilla sono ripartite da Creta verso la Striscia di Gaza - Attualmente le barche in navigazione nel Mediterraneo centrale con la Flotilla sono 44: a bordo ci sono circa 40 italiani e persone provenienti da oltre 40 paesi. Scrive ilpost.it

Global Sumud Flotilla: ecco dove si trova. Crosetto incontra portavoce: no ad azioni che mettano vite a rischio - Il ministro Crosetto che incontrato una delegazione avverte sull'eventualità di effetti drammatici se si forzasse il blocco navale ... Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Imbarcazioni