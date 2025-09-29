Global Sumud Flotilla anche il fotoreporter Niccolò Celesti lascia | Missione non era entrare in acque israeliane rischio grande

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Celesti si aggiunge ad altri nomi che hanno abbandonato come quello del coordinatore tunisino Khaled Boujemâa, che si è dimesso per la presenza di persone Lgbtq+ Ancora un altro abbandono nella Global Sumud Flotilla. Il fotoreporter Niccolò Celesti ha lasciato la missione: "La linea rossa era. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

global sumud flotilla anche il fotoreporter niccol242 celesti lascia missione non era entrare in acque israeliane rischio grande

© Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, anche il fotoreporter Niccolò Celesti lascia: "Missione non era entrare in acque israeliane, rischio grande"

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla fotoreporterLa Flotilla fa rotta su Gaza. Il fotoreporter dice addio: "Missione con troppi rischi" - Niccolò Celesti lascia la Global Sumud per divergenze con il comitato direttivo "Gli auguro il meglio, ma sfondare il blocco navale non era nei piani iniziali". Riporta msn.com

global sumud flotilla fotoreporterFlotilla a due giorni dalla zona ad alto rischio, il capitano della Zefiro: «Ci uccideranno». La denuncia degli ammutinati: troppo protagonismo poca trasparenza - Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs che si trova a bordo della Flotilla. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Fotoreporter