Global Sumud Flotilla 3 giorni al punto di non ritorno | cosa può rischiare adesso?

La delicata situazione della Global Sumud Flotilla, la spedizione di attivisti che vuol portare cibo e generi di prima necessità alla popolazione di Gaza, si gioca su più tavoli. Il primo, più importante, è quello del mare. Il gruppo di navi è ormai a circa 350 miglia dalla meta, con una stima di 3-4 giorni di navigazione. Le imbarcazioni avanzano, dunque, sotto la costante sorveglianza di droni e in condizioni di mare agitato, tenendo fede alla missione. A terra, invece, proseguono gli sforzi diplomatici per evitare la durissima reazione di Israele. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto sono intervenuti personalmente, cercando di dissuadere gli attivisti dai pericoli di una missione che lo stesso Crosetto ha definito esposta a rischi elevati e irrazionali non gestibili”, qualora si tentasse di forzare il blocco navale israeliano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

