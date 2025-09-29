Gli studenti dell' Its Academy Turismo Emilia Romagna alla scoperta di Santa Sofia
Nei giorni scorsi gli studenti dell’Its Academy Turismo Emilia-Romagna – sede di Cesena, in collaborazione con Fausto Faggioli, hanno partecipato a una giornata di formazione e scoperta a Santa Sofia. L’iniziativa ha offerto un’occasione per mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
