Per la prima volta un gruppo di scienziati ha filmato un accoppiamento a tre in natura, ed è una scoperta che ha una rilevanza scientifica per diversi motivi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Gli squali leopardo confermano che un threesome è una cosa naturale

A quanto pare la signora Sandra si è accoppiata con due maschi. Brava Sandra. Tanto sei un pesce, vivi in mare: cazzo te ne frega della famiglia tradizionale. Sandra è uno squalo zebra, Stegostoma tigrinum, a volte chiamato “squalo leopardo” – solo che qu - facebook.com Vai su Facebook

