Gli Skifidol Italian Brainrot sbarcano ad Acquaworld dopo il successo di Broadway

Milano, 29 settembre 2025 – Dopo il successo a New York, nei teatri di Broadway, e l'entusiasmo del pubblico italiano a MagicLand, gli Skifidol Italian Brainrot, nati su Tik Tok e come carte da gioco, approdano anche in Lombardia e, più specificatamente, nel Milanese, ad Acquaworld, l'unico parco acquatico al coperto e all'aperto d'Italia. Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre, e sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, il fenomeno virale più amato dai ragazzi prenderà vita con spettacoli che uniscono musica, danza e interazione diretta con il pubblico. Skifidol: 8 eventi in 4 giornate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli Skifidol Italian Brainrot sbarcano ad Acquaworld dopo il successo di Broadway

Gli skifidol Brainrot italiani approdano ad Acquaworld: le date e i biglietti - Dopo il successo a Broadway e l'entusiasmo travolgente del pubblico italiano a MagicLand, gli Skifidol Italian Brainrot approdano anche ad Acquaworld, l'unico parco acquatico al coperto e all'aperto d ...

Che spettacolo a MagicLand con i personaggi di Skifidol Italian Brainrot! - Divertimento, musica, collezionabili e magia dal vivo: un weekend senza precedenti con i personaggi ufficiali Brainrot che hanno incontrato i loro fan tra abbracci, selfie e momenti indimenticabili ...