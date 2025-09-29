Gli Skifidol Italian Brainrot sbarcano ad Acquaworld dopo il successo di Broadway

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 settembre 2025 –  Dopo il successo a New York, nei teatri di  Broadway, e l'entusiasmo del pubblico italiano a MagicLand, gli Skifidol Italian Brainrot, nati su Tik Tok e come carte da gioco,  approdano anche in Lombardia e, più specificatamente, nel Milanese, ad Acquaworld, l'unico parco acquatico al coperto e all'aperto d'Italia.  Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre, e sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, il fenomeno virale più amato dai ragazzi prenderà vita con spettacoli che uniscono musica, danza e interazione diretta con il pubblico. Skifidol: 8 eventi in 4 giornate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gli skifidol italian brainrot sbarcano ad acquaworld dopo il successo di broadway

© Ilgiorno.it - Gli Skifidol Italian Brainrot sbarcano ad Acquaworld dopo il successo di Broadway

In questa notizia si parla di: skifidol - italian

Skifidol Italian Brainrot: la rivista ufficiale è in edicola

Accordo tutto modenese, Panini porta in Europa i prodotti Skifidol™ Italian Brainrot

Da Broadway al Magicland di Valmontone, pubblico in visibilio per Skifidol Italian Brainrot

Gli skifidol Brainrot italiani approdano ad Acquaworld: le date e i biglietti - Dopo il successo a Broadway e l’entusiasmo travolgente del pubblico italiano a MagicLand, gli Skifidol Italian Brainrot approdano anche ad Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d ... Scrive tg24.sky.it

Che spettacolo a MagicLand con i personaggi di Skifidol Italian Brainrot! - Divertimento, musica, collezionabili e magia dal vivo: un weekend senza precedenti con i personaggi ufficiali Brainrot che hanno incontrato i loro fan tra abbracci, selfie e momenti indimenticabili ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Skifidol Italian Brainrot Sbarcano