Gli scafisti parlano con le emoji | l' Unitus svela il Codice del migrante

Viterbotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si muovono sui social e nel web per radunare i migranti, con annunci che promettono traversate verso l'Italia da Algera, Libia, Sudan, Tunisia e Turchia con costi compresi tra i mille e i 3mila 800 euro a persona. Ma quello che i trafficanti usano è un linguaggio nuovo e difficilmente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scafisti - parlano

Gli scafisti parlano con le emoticon: la scoperta di due studiosi

Gli scafisti parlano con le emoticon: così aggirano i controlli e organizzano la tratta dei migranti

scafisti parlano emoji unitusGli scafisti parlano con le emoticon: così aggirano i controlli e organizzano la tratta dei migranti - Una sorprendente ricerca condotta da due studiosi italiani ha rivelato che gli scafisti utilizzano le emoji come linguaggio segreto per organizzare la tratta dei migranti. Segnala msn.com

scafisti parlano emoji unitusGli scafisti parlano con le emoticon: la scoperta di due studiosi - Un sistema che sembrava infantile si è rivelato una delle armi comunicative più efficaci e pericolose nella tratta di migranti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scafisti Parlano Emoji Unitus