Gli scafisti parlano con le emoji | l' Unitus svela il Codice del migrante
Si muovono sui social e nel web per radunare i migranti, con annunci che promettono traversate verso l'Italia da Algera, Libia, Sudan, Tunisia e Turchia con costi compresi tra i mille e i 3mila 800 euro a persona. Ma quello che i trafficanti usano è un linguaggio nuovo e difficilmente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: scafisti - parlano
Gli scafisti parlano con le emoticon: la scoperta di due studiosi
Gli scafisti parlano con le emoticon: così aggirano i controlli e organizzano la tratta dei migranti
TERZO SBARCO IN DUE MESI, NUOVA ROTTA APERTA DAI MERCANTI DI UOMINI PER LA COSTE DI #BAUNEI E #DORGALI: 26 #MIGRANTI, COMPRESA UNA BAMBINA, RECUPERATI NELLA NOTTE A CALA MARIOLU. INDIVIDUATI GLI SCAFISTI? Se - facebook.com Vai su Facebook
Gli scafisti parlano con le emoticon: così aggirano i controlli e organizzano la tratta dei migranti - Una sorprendente ricerca condotta da due studiosi italiani ha rivelato che gli scafisti utilizzano le emoji come linguaggio segreto per organizzare la tratta dei migranti. Segnala msn.com
Gli scafisti parlano con le emoticon: la scoperta di due studiosi - Un sistema che sembrava infantile si è rivelato una delle armi comunicative più efficaci e pericolose nella tratta di migranti. Secondo msn.com