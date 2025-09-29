Gli scafisti hanno un linguaggio segreto | con le emoticon aggirano i controlli
Il "Codice del migrante" è stato decriptato da ricercatori italiani che adesso studiano un modello di Intelligenza Artificiale per aiutare il ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: scafisti - linguaggio
Sempre più in basso. Proprio pochi giorni fa l'ONG ILGA Europe denunciava con la sua"Rainbow map" annuale come l'Italia sia un Paese sempre più ostile per la comunità LGBT+ Non una novità, da tempo siamo agli ultimi posti. A causa del linguaggio d'odio - facebook.com Vai su Facebook
Gli scafisti parlano con le emoticon: così aggirano i controlli e organizzano la tratta dei migranti - Una sorprendente ricerca condotta da due studiosi italiani ha rivelato che gli scafisti utilizzano le emoji come linguaggio segreto per organizzare la tratta dei migranti. Scrive msn.com
Gli scafisti parlano con le emoticon: la scoperta di due studiosi - Un sistema che sembrava infantile si è rivelato una delle armi comunicative più efficaci e pericolose nella tratta di migranti. Segnala msn.com