Gli imballatori e i cowboys che l’incontro portano al primo pareggio della stagione

I Green Bay Packers hanno dovuto accontentarsi di un field goal di 34 yard quando il tempo scadeva per legare i Dallas Cowboys 40-40 la domenica Night Football, la seconda partita di pareggio con il punteggio più alto nella storia della NFL. I Packers hanno sfruttato subito la debole difesa di Dallas. Durante il loro primo terzo in giù della notte, il quarterback di Green Bay Jordan Love si è collegato al vasto rookie Matthew Golden per un pickup di 46 yard, il gioco più lungo della sua giovane carriera.