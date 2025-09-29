Gli Eternal Love in tour per l’Italia | Le hit? Nelle nostre serate vogliamo sorprendere

Milano, 29 settembre 2025 – Gli Eternal Love, ovvero i dj e producer milanesi Federico Facchinetti ed Edoardo Aldini, saranno fra i protagonisti della seconda edizione di Jameson Distilled Sounds, il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey che nella prima edizione ha registrato oltre 3.000 presenze tra eventi live, Talk & Studio Experience a Milano, Roma e Napoli. Si comincia il 2 ottobre a Palermo, per continuare il 4 novembre a Bologna, il 3 dicembre 2025 a Milano, poi il 17 marzo 2026 a Roma e infine a maggio a Napoli. Insieme agli Eternal Love ci saranno artisti come Mara Sattei, Mecna, Willie Peyote, Coca Puma, Filo & Goedi, Big Joe, Rossella The Essence. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

