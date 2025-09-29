Gli attivisti Pro Pal s’incatenano ai cancelli della Leonardo a Nerviano | Avete addosso il sangue dei palestinesi
Nerviano (Milano), 29 settembre 2025 – Attorno alle 7.40 di questa mattina sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione hanno bloccato l'ingresso principale della sede di Nerviano della Leonardo Spa incatenandosi al cancello ed esponendo striscioni con scritto "Palestina Libera”. Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla Le manifestanti si sono confrontate e hanno dialogato con i dipendenti dello stabilimento; con un lavoratore dello stabilimento che si è unito alla protesta. Dopo circa un'ora dall'inizio dell'azione sono giunti sul posto i carabinieri che hanno identificato le persone che hanno preso parte all'azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
