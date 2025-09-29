Gli arresti per corruzione Lupo ammette i pagamenti al dirigente Asp | Ma era solo per ringraziarlo

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ammesso subito dopo essere stato, venerdì pomeriggio, di aver effettivamente fatto dei "regali" al dirigente dell'Asp che doveva liquidare le somme per l'assistenza domiciliare ai malati terminali di tumore. Ma Mario Lupo, commercialista e presidente della Samot, una delle onlus convenzionate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arresti - corruzione

Corruzione, falso e frodi: 8 arresti, in carcere il vicesindaco di Sannicola

Appalti truccati a Lecce: la Guardia di Finanza ha eseguito 8 arresti per corruzione

Corruzione, falso e frodi: 8 arresti tra politici e funzionari. In carcere il vicesindaco di Sannicola, indagato il primo cittadino

arresti corruzione lupo ammetteCorruzione Asp: ammissioni arrestati Palermo, oggi udienza convalida - L'udienza di convalida degli arresti per corruzione Asp di Palermo si terrà stamattina presso il carcere Pagliarelli. Lo riporta meridionews.it

arresti corruzione lupo ammetteCorruzione, il presidente della Samot confessa: “Altri soldi al dirigente dell’Asp” - Le sue ammissioni sono ritenute però parziali ... Segnala grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Arresti Corruzione Lupo Ammette