Gli arresti per corruzione Lupo ammette i pagamenti al dirigente Asp | Ma era solo per ringraziarlo
Ha ammesso subito dopo essere stato, venerdì pomeriggio, di aver effettivamente fatto dei "regali" al dirigente dell'Asp che doveva liquidare le somme per l'assistenza domiciliare ai malati terminali di tumore. Ma Mario Lupo, commercialista e presidente della Samot, una delle onlus convenzionate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: arresti - corruzione
Corruzione, falso e frodi: 8 arresti, in carcere il vicesindaco di Sannicola
Appalti truccati a Lecce: la Guardia di Finanza ha eseguito 8 arresti per corruzione
Corruzione, falso e frodi: 8 arresti tra politici e funzionari. In carcere il vicesindaco di Sannicola, indagato il primo cittadino
Corruzione, blitz negli uffici dell'Asp di Palermo: due arresti in flagranza di reato Si tratta del commercialista Mario Lupo e del dirigente dell'azienda sanitaria provinciale Francesco Cerrito #videosicilia #canale93 #notiziarioregionale #tgsicilia #notiziesicilia Cli - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione, blitz negli uffici dell'Asp di Palermo: due arresti in flagranza https://ift.tt/sgIemG2 - X Vai su X
Corruzione Asp: ammissioni arrestati Palermo, oggi udienza convalida - L'udienza di convalida degli arresti per corruzione Asp di Palermo si terrà stamattina presso il carcere Pagliarelli. Lo riporta meridionews.it
Corruzione, il presidente della Samot confessa: “Altri soldi al dirigente dell’Asp” - Le sue ammissioni sono ritenute però parziali ... Segnala grandangoloagrigento.it