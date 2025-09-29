Gli aiuti non sono l’obiettivo La missione è contro il blocco

Almeno 798 palestinesi sono stati uccisi mentre ricevevano aiuti umanitari a Gaza: lo conferma l’ONU

Alcuni top chef italiani interrompono le loro ricette per protesta: «Le mie polpettine al ragù napoletano si fermano a metà preparazione, proprio come si sono fermati gli aiuti umanitari»

Riconoscimento della Palestina, la linea di Meloni: «I tempi non sono ancora maturi» | Starmer: «Pronti a lanciare aiuti su Gaza»

"Mancano cibo, acqua e cure mediche da settimane. Dove sono gli aiuti?" L'intervista a Marco Sandrone, capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza

Flotilla, l'attacco di Israele: "Non portano aiuti, sono contro il governo Meloni"

Aiuti a Gaza, la Global Sumud Flotilla rientra in porto a Barcellona per maltempo - Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla l'hanno descritta come il più grande tentativo finora compiuto per rompere il blocco marittimo israeliano del territorio palestinese.

Global Sumud Flotilla, perché non si ferma? Le offerte sugli aiuti rifiutate e il "vero scopo" della missione - Dopo l'attacco subito da diversi droni qualche notte fa, però, la tensione è salita notevolmente.