C’era una nuova Stella a brillare sotto il ’cielo’ della Munchen Messe. La Mercedes GLC elettrica, nuovo modello di punta del marchio di Stoccarda è stata tra i protagonisti assoluti dell’IAA Mobility di Monaco. La kermesse tedesca è stata l’occasione per il brand per mostrare questa vettura che poco ha a che fare con la controparte termica, portando su strada tante novità tecniche e tecnologiche che ritroveremo anche sulle future elettriche della casa teutonica. La prima grande novità è la nomenclatura, con l’integrazione della gamma termica e di quella a batteria, caratterizzata ora solo dal suffisso EQ Technology. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - GLC elettrica. Range da record e due marce