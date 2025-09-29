GLC elettrica Range da record e due marce
C’era una nuova Stella a brillare sotto il ’cielo’ della Munchen Messe. La Mercedes GLC elettrica, nuovo modello di punta del marchio di Stoccarda è stata tra i protagonisti assoluti dell’IAA Mobility di Monaco. La kermesse tedesca è stata l’occasione per il brand per mostrare questa vettura che poco ha a che fare con la controparte termica, portando su strada tante novità tecniche e tecnologiche che ritroveremo anche sulle future elettriche della casa teutonica. La prima grande novità è la nomenclatura, con l’integrazione della gamma termica e di quella a batteria, caratterizzata ora solo dal suffisso EQ Technology. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: elettrica - range
Nuova Range Rover Velar 2026: sarà solo elettrica? Ecco la risposta
Range Rover elettrica: alla guida del prototipo
LA LEAPMOTOR C10 REEV: IL FUTURO DELLA GUIDA ELETTRICA È QUI La Leapmotor C10 Range-Extended EV (REEV) rappresenta una svolta significativa per coloro che percorrono lunghe distanze. Con un'autonomia di 150 km rimasti dopo aver guidat - facebook.com Vai su Facebook
Range Extender per auto elettriche: la soluzione ZF - X Vai su X
GLC elettrica. Range da record e due marce - C’era una nuova Stella a brillare sotto il ’cielo’ della Munchen Messe. Da msn.com
Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: lusso, tecnologia e autonomia record - Benz apre un nuovo capitolo con la GLC elettrica, un SUV medio che porta in dote il meglio della tradizione della casa di Stoccarda in chiave full electric. Lo riporta adnkronos.com