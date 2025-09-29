Giuseppe zeno | età carriera vita privata e ruolo nella serie blanca

Il presente approfondimento fornisce un quadro completo sulla figura di Giuseppe Zeno, attore noto per il suo ruolo in serie televisive di successo come Blanca. Si analizzano aspetti legati alla sua biografia, carriera professionale, vita privata e presenza sui social media, offrendo una panoramica dettagliata di questa personalità del panorama televisivo italiano. biografia: età e caratteristiche fisiche. Giuseppe Zeno nasce il 8 maggio 1976 a Cercola, in Campania. Attualmente ha 49 anni. Cresciuto tra Ercolano e Vibo Marina, si diploma presso l’ Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro, specializzandosi come “capitano di lungo corso”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Giuseppe zeno: età, carriera, vita privata e ruolo nella serie blanca

In questa notizia si parla di: giuseppe - zeno

Margareth Madè sull’amore con Giuseppe Zeno: “Mi ha corteggiato tanto, ho cercato di dissuaderlo in tutti i modi”

Tempi Supplementari: ciak, si gira in Veneto per il film tv con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino

Tempi Supplementari per Giuseppe Zeno

Buon lunedì ? Si riparte con Giuseppe Zeno #Blanca, @martinacoloff , Massimiliano Rosolino e … mettete su #Lavoltabuona . - X Vai su X

Blanca 3 inizia il 29 settembre 2025. Lunedì prossimo è atteso il debutto della terza stagione che sarà composta da 6 puntate per 12 episodi. Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno saranno affiancati da due nuovi protagonisti interpretati da Matilde Gioli e - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Giuseppe Zeno: età, carriera, vita privata e ruolo in Blanca - Giuseppe Zeno è nato l’ 8 maggio 1976 a Cercola, in Campania e quindi ha 49 anni d’età. Come scrive ciakgeneration.it

Giuseppe Zeno preoccupato per il futuro delle sue figlie, spiega tutto a La volta buona - Un'intervista seria ma anche leggera quella di Giuseppe Zeno a La volta buona, tra vita privata e i 30 anni di carriera ... Si legge su ultimenotizieflash.com