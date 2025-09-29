Giulio Strocchi media partner del Rockstar Fashion Show parigino
Parigi si prepara a un incontro fra moda e comunicazione digitale: il blogger romagnolo Giulio Strocchi sarà media partner del Rockstar Fashion Show, appuntamento previsto il quattro ottobre al Melia Hotel de La Defense. Nuove frontiere internazionali In un periodo in cui le piattaforme online plasmano il modo di raccontare lo stile, la scelta di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dalla Romagna a Parigi: Giulio Strocchi alla Parigi Fashion Week
Il debutto alla Parigi Fashion Week rappresenta un momento significativo nel percorso professionale di Giulio Strocchi. La kermesse francese è tra gli appuntamenti più importanti del calendario internazionale della moda