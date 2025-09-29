Giulia Stabile sotto attacco | il body shaming non fa più rumore urla | Non voglio più tacere

Negli ultimi giorni, Giulia Stabile ha rotto il silenzio con un video su Instagram in cui denuncia con pacata fermezza ciò che accade troppo spesso sui social: “Il mio corpo viene costantemente criticato. siete dei maleducati”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

giulia stabile sotto attaccoGiulia Stabile, la risposta al body shaming, ai ritocchi estetici e l'attacco di panico durante una puntata di Amici - La vincitrice di Amici 2021, torna ospite a Verissimo insieme ai conduttori di Tù Si Que Vales, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ... Lo riporta corrieredellumbria.it

giulia stabile sotto attaccoGiulia Stabile vittima di body shaming: “Siete dei maleducati” - Anche altre ex di “Amici”, come Sarah Toscano e Angelina Mango, sono state attaccate ... Segnala 105.net

