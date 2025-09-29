giulia salemi inviata di pechino express 2026 insieme a lillo e guido meda

Cambio di squadra per la nuova edizione di Pechino Express 2026, il celebre reality di Sky Original condotto da Costantino Della Gherardesca: a sorpresa, l’influencer e conduttrice Giulia Salemi torna nello show che l’aveva vista concorrente nel 2015, ma questa volta nel ruolo di inviata. Sarà affiancata dal comico Lillo e dal giornalista sportivo Guido Meda. Indice. Giulia Salemi torna a Pechino Express. Salemi, Lillo e Guido Meda inviati di Pechino Express 2026. Pechino Express 2026: le tappe dell’edizione. Conclusione. FAQ. Giulia Salemi torna a Pechino Express. Per Giulia Salemi si tratta di un ritorno speciale: nel 2015, insieme alla madre Fariba Tehrani, formava la coppia delle Persiane, classificandosi al terzo posto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

