Giulia Salemi inviata di Pechino Express 2026 con Lillo e Guido Meda

Davidemaggio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi pare aver preso sul serio il sottotitolo di The Cage, il programma che co-conduce con Amadeus: “ Prendi e scappa “. E così farà. Nelle prossime settimane, mentre sarà ancora in onda nell’ access prime time di Nove, la Salemi volerà molto lontano. Ma ahinoi non è un viaggio di sola andata! Per l’influencer si sono riaperte le porte di Pechino Express dopo l’esperienza nel 2015 con la madre Fariba (erano la coppia delle Persiane), in cui arrivarono terze. Nella tredicesima edizione, invece, la Salemi sarà inviata del reality di Sky condotto da Costantino Della Gherardesca. Dopo aver per mesi elencato i premi vinti nella gabbia del Nove, presto Giulia sbarcherà su Sky tentando il ruolo di inviata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

In questa notizia si parla di: giulia - salemi

