Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025
Un’altra ex Miss al Grande Fratello 2025. Davide Maggio può anticipare che nella casa più spiata d’Italia non entrerà solo la romana Miss Nemi 2017 Benedetta Stocchi, ma anche Miss Reginetta d’Italia 2023 Giulia Daniela Soponariu. Chi è Giulia Soponariu. Giulia Soponariu è nata il 4 ottobre 2005 a Moncalieri, in provincia di Torino, e attualmente vive a Carignano (TO). Nel 2023, è stata eletta Miss Reginetta D’Italia e oggi fa la modella. Ecco tutte le foto di Giulia Daniela Soponariu. 1 di 3 Giulia Daniela Soponariu 2 di 3 Giulia Daniela Soponariu 3 di 3 Giulia Daniela Soponariu Guarda tutte le foto Giulia Soponariu sui social. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La grande bellezza in passerella Giulia Daniela reginetta d’Italia - È la 17enne torinese, studentessa al liceo di Riccione, la vincitrice del concorso tenutosi nella Perla. Si legge su ilrestodelcarlino.it
