Giugliano saluta il quadro della Madonna dell’Arco | l’effige fa rientro a Sant’Anastasia

29 set 2025

Si è conclusa la settimana mariana dedicata alla Madonna dellArco, la sacra effige esposta nel Santuario dell’Annunziata di Giugliano, ha fatto ritorno nella sua casa a SantAnastasia.  Una settimana intensa culminata con la celebrazione eucaristica presieduta dal Priore del Santuario della Madonna dell’Arco. Dopo la Santa Messa, sentita e partecipata da squadre di battenti provenienti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

