Giugliano saluta il quadro della Madonna dell’Arco | l’effige fa rientro a Sant’Anastasia

Si è conclusa la settimana mariana dedicata alla Madonna dell’Arco, la sacra effige esposta nel Santuario dell’Annunziata di Giugliano, ha fatto ritorno nella sua casa a Sant’Anastasia. Una settimana intensa culminata con la celebrazione eucaristica presieduta dal Priore del Santuario della Madonna dell’Arco. Dopo la Santa Messa, sentita e partecipata da squadre di battenti provenienti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano saluta il quadro della Madonna dell’Arco: l’effige fa rientro a Sant’Anastasia

In questa notizia si parla di: giugliano - saluta

Il fascino delle imprese Un saluto al Giugliano Calcio 1928 Preorder FM26beta+bonus e FM26 senza beta FM26 beta: https://fas.st/t/kGUWMKCv FM26 senza beta: https://shorturl.at/q55Xi FM26 senza beta Cdkeys(loaded): loaded.pxf.io/Z6AbJg - facebook.com Vai su Facebook

San Giuliano Milanese saluta il Tenente Aldo Leone e accoglie il nuovo comandante Luigi Rossi - Cronaca - 7giorni Il ringraziamento dell’amministrazione comunale per gli anni di servizio e il benvenuto al successore alla guida della Tenenza dei Car... - X Vai su X

Giugliano. La città in festa per Maria prega per Gaza e Ucraina - È uno dei giorni più attesi dell’anno a Giugliano: la festa della Madonna della Pace, evento simbolo della spiritualità giuglianese, è entrata nel vivo con i primi due voli degli angeli e la ... Riporta ilmattino.it

Quadro rubato a Belluno nel 1973, ritrovata la «Madonna col bambino»: ce l'ha una vedova inglese (che non vuole restituirlo) - Nel 1973 la "Madonna col bambino", un quadro del pittore di scuola veneziana Antonio Solario, fu trafugato dal Museo civico di Belluno per finire nel Regno Unito. Scrive ilgazzettino.it