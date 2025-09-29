Giro lo stop a Israele L’amarezza di De Paz | Lo sport serve a unire Clima di forte tensione

"La scelta di escludere l’ Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia mi rattrista. È una cosa preoccupante. Lo sport, per sua natura, dovrebbe aggregare. Qui invece vediamo una disumanizzazione. L’esatto opposto di ciò che lo sport trasferisce, in tutte le sue forme". A dirlo è Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna. Il giorno dopo l’annuncio del Comune, tramite l’assessora Roberta Li Calzi, e la decisione degli organizzatori dell’evento ciclistico, intervenuti con il presidente Adriano Amici, De Paz è ancora sorpreso. Soprattutto dalle parole del sindaco Matteo Lepore che si è augurato di come questa scelta possa fare da apripista verso altri eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro, lo stop a Israele. L’amarezza di De Paz: "Lo sport serve a unire. Clima di forte tensione"

