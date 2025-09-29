Giovanni Scatizzi e Giulia Sadocchi si aggiudicano la 5ª edizione della corsa CoopFi
Quasi 300 atleti, tra adulti e giovani, hanno partecipato alla 5ª edizione della corsa Coop.Fi, che si è svolta la mattina di domenica 28 settembre su un nuovo percorso pianeggiante. L’evento è stato organizzato dal Centro Coop.Fi in collaborazione con la Unione polisportiva Policiano, e ha visto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: giovanni - scatizzi
GIOVANNI CIACCIO ELETTO PRESIDENTE SOCIETÀ SICILIANA DI CHIRURGIA “È con profonda gratitudine che ringrazio tutti i chirurghi siciliani per la fiducia che mi hanno accordato e per l’affetto che mi lega a loro. L’opportunità di ricoprire il ruolo di Pres - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Scatizzi e Giulia Sadocchi si aggiudicano la 5ª edizione della corsa Coop.Fi - Fi, Massimo Cappelli, alla presenza anche di Decathlon, che ha sostenuto l'appuntamento mettendo a disposizione ... Lo riporta arezzonotizie.it