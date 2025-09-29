Giovani e futuro | servire l’Italia è un onore

Avrei voluto indossare anch’io la divisa dei Carabinieri. È un sogno che mi accompagna da sempre, un desiderio che non ho potuto realizzare per motivi familiari e per seguire l’azienda di mio padre, perché gli ho visto fare una vita di troppi sacrifici per la sua azienda che aveva costruito dapprima suo nonno e poi lui, ed è per questo che ho messo da parte un mio sogno per aiutarlo a portare avanti l’impresa di famiglia. Ma resta un rimpianto, perché credo che una delle esperienze più belle e formative della vita sia servire il proprio Paese nelle Forze dell’Ordine o nelle istituzioni dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giovani e futuro: servire l’Italia è un onore

In questa notizia si parla di: giovani - futuro

Giovani commercialisti Napoli Nord: competenze e tecnologia al centro del futuro professionale

Il futuro del Community Hub lo decidono i giovani di Legnano

Perché i Giovani Dovrebbero Investire nel Loro Talento per un Futuro di Successo

Ha inizio a Nemi la due giorni de Il Giusto Sentiero, Piazza Roma, Terrazza Byron 27-28 settembre #IlGiustoSentiero #Nemi #FratelliDItalia #Roma #Italia #Cultura #Giovani #Futuro - facebook.com Vai su Facebook

Il futuro dei giovani e le speranze che meritano - Un dato che colpisce ancora di più se si considera che questi giovani stanno crescendo e muovendo i loro primi passi nel mondo adulto in un’epoca tutt’altro che serena. Si legge su ecodibergamo.it

Giovani: Acli e Fondazione Enaip Lombardia, martedì 17 giugno un convegno con dati, sfide e visioni per rispondere al bisogno di futuro - Dati, sfide e visioni per rispondere al bisogno di futuro di Neet ed Elet”: è il titolo del convegno promosso da Acli Lombardia Aps e Fondazione Enaip Lombardia in ... agensir.it scrive