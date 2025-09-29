Giovane operaia vince 200mila euro a La ruota della fortuna | Gerry Scotti e Samira Lui si commuovono

È tempo di importanti vittorie a “La ruota della fortuna”, dove ieri sera, domenica 28 settembre, la nuova campionessa Veronica ha vinto 200mila euro. Operaia 33enne in un’azienda di misurazione laser, ma anche artista di fluid art, Veronica viene dal Friuli-Venezia Giulia, precisamente da Ponteacco, frazione del comune di San Pietro al Natisone. Diventata campionessa con la cifra di 14mila euro, a “La ruota delle meraviglie” ha saputo risolvere tutte e tre le frasi, riuscendo così a sbloccare tutte le buste, fra lo stupore e l’entusiasmo del pubblico in studio. La prima busta che ha scelto è stata la numero 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giovane operaia vince 200mila euro a “La ruota della fortuna”: Gerry Scotti e Samira Lui si commuovono

Veronica Succo, l'operaia 33enne friulana vince oltre 200mila euro a La Ruota della Fortuna: «Nonna mi ha aiutata». E Gerry Scotti scoppia in lacrime - La giovane Veronica Succo, che si è presentata come operaia in un'azienda di sistemi di misurazione laser, appassionata di fluid art, ... Secondo ilgazzettino.it

