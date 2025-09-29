Giornata mondiale del cuore piazza Verdi gremita | Così promuoviamo la prevenzione

In occasione della giornata mondiale del cuore il Policlinico e l’Asp di Palermo, in collaborazione con le scuole di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e di Medicina interna, Dipartimento Promise dell’Università degli Studi di Palermo, hanno promosso un’iniziativa in piazza Verdi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

Domani, lunedì 29 settembre, è la "Giornata Mondiale del Cuore". Asl e Croce Rossa Brindisi, in collaborazione con gli specialisti dell'Ospedale Perrino promuovono in piazza Vittoria un'interessante iniziativa per la prevenzione del nostro Cuore. Scopri di più - facebook.com Vai su Facebook

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo abbiamo parlato con chi ogni giorno vede la fragilità del nostro pianeta e osserva i cambiamenti - X Vai su X

Giornata Mondiale per il Cuore – 29 settembre 2025 - “Ascolta il cuore” è lo slogan delle iniziative GVM Care & Research per la Giornata Mondiale per il Cuore 2025 ... Segnala corrierequotidiano.it

Giornata Mondiale del Cuore: screening gratuiti a Piazza Verdi con Asp e Policlinico di Palermo - Saranno allestiti sei ambulatori mobili con medici e operatori sanitari che metteranno a disposizione competenze e strumenti per valutare i principali fattori di rischio cardiovascolari e fornire indi ... Da msn.com