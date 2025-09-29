Giornata Mondiale del Cuore | in gravidanza aumentano i rischi L’allarme degli esperti

I l cuore delle donne può essere fragile a tutte le età e in tutte le fasi della vita. In gravidanza lo è molto più di quello degli uomini, perché è costretto a lavorare il doppio. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, focalizziamoci con gli esperti sulle differenze di genere legate a questo prezioso organo. Quando il dolore uccide: il lutto intenso può spezzare davvero il cuore X Leggi anche › Giornata mondiale del cuore: ecco come il sonno protegge la salute cardiovascolare Cuore in gravidanza: cosa accade. Con l’avvicinarsi del terzo trimestre di gestazione il volume di sangue aumenta fino al 60%, costringendo il cuore a un ‘superlavoro’ che accelera il battito cardiaco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

