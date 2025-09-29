Giornata mondiale cuore Innovativo polo Gemelli per malattie cardiovascolari

Tv2000.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si celebra oggi la Giornata mondiale del cuore. Il Policlinico Gemelli di Roma presenta il progetto per la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Salute: Policlinico Gemelli, parte a Roma il cantiere del Centro “Cuore”, l’ospedale del futuro per la cura delle patologie cardiovascolari - In occasione della Giornata mondiale del cuore, è stato presentato oggi a Roma, nella hall del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, il cantiere del Centro Cuore (Cardiovascular Unique Off ... agensir.it scrive

giornata mondiale cuore innovativoGiornata Mondiale per il Cuore – 29 settembre 2025 - “Ascolta il cuore” è lo slogan delle iniziative GVM Care & Research per la Giornata Mondiale per il Cuore 2025 ... Da corrierequotidiano.it

