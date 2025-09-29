Tempo di lettura: 5 minuti Una festa di suoni, parole e culture ha animato questa mattina l’ Istituto Comprensivo “R. Margherita – da Vinci”, che ha accolto una rappresentanza di studentesse e studenti del Liceo Linguistico “P. Imbriani” per celebrare insieme il 25º anniversario della Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio d’Europa nel 2001 per promuovere il multilinguismo e il dialogo interculturale. La manifestazione, che ha coinvolto alunni, docenti e dirigenti, ha visto la partecipazione del dirigente dell’I.C. R. Margherita – da Vinci, prof. Vincenzo Bruno, e del dirigente del Liceo Imbriani, prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giornata europea delle Lingue: sinergia tra licei avellinesi