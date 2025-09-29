Giornata di pulizia sulla spiaggia del Gombo | 4 tonnellate di rifiuti raccolti

Armati di sacchi, guanti, pinze antiplastica e soprattutto buona volontà e amore per la natura, in 150 si sono ritrovati domenica mattina a San Rossore per pulire la spiaggia del Gombo e l'arenile della Buca del Mare dai rifiuti provenienti dal mare e dai fiumi. Alla fine sono state 4 le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - pulizia

Il Tevere protagonista di una giornata di pulizia con il progetto Arca Blue Leaders

RASSEGNA STAMPA Questo è l’articolo che ha anticipato la giornata di pulizia di sabato 20 settembre a Magnago. Un momento di impegno condiviso tra cittadini, volontari e amministrazione, nell’ambito della campagna nazionale Puliamo il Mon - facebook.com Vai su Facebook

Pulizia nelle spiagge di San Rossore con Plastic Free: raccolte 4 tonnellate di rifiuti - Armati di sacchi, guanti, pinze antiplastica e soprattutto buona volontà e amore per la natura, in 150 si sono ritrovati domenica mattina a San Rossore ... gonews.it scrive

Estate nel Parco: tornano la Giornata al Gombo e la pesca sul fiume Morto Nuovo - Pisa, 12 giugno 2024 – “L'estate si avvicina e a San Rossore tornano due attività molto richieste: la giornata alla spiaggia del Gombo e la pesca sportiva sul Fiume Morto Nuovo - Lo riporta lanazione.it