Giornata comunicazioni sociali IA al centro per promuovere dignità umana

Tv2000.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Custodire voci e volti umani è il tema che Leone XIV ha scelto per la 60ª giornata delle Comunicazioni Sociali 2026. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

