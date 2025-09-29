Giornalismo italiano in lutto addio a un grande protagonista

È morto a Cosenza, all'età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria e figura di riferimento per il giornalismo sportivo. Da tempo malato, lascia il ricordo di una carriera lunga e intensa, segnata dalla passione per il calcio e per la cronaca, sempre raccontata con rigore e professionalità. Trimboli aveva iniziato il suo percorso nei primi anni Settanta, ottenendo il tesserino da giornalista professionista nel 1973. Dopo le prime collaborazioni con testate locali e nazionali, aveva firmato articoli per il Corriere dello Sport, distinguendosi come cronista attento e capace di dare al racconto sportivo il tono della grande cronaca.

