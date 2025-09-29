Giorgio Fede M5s | Continueremo a batterci per dare un futuro migliore alle Marche

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così l'onorevole Giorgio Fede, segretario regionale del Movimento 5 Stelle: «Prendiamo atto della riconferma alla guida della Regione Marche di Francesco Acquaroli, a cui auguriamo di lavorare per il bene di tutti i marchigiani, anche di chi non lo ha sostenuto. C’è rammarico e anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgio - fede

È morto Giorgio Armani, il suo rapporto con Dio: «Avere fede è un dono grandissimo»

Da studenti normali a futuri santi: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, i ricordi dei professori tra bocciature, compiti non fatti e una fede vissuta con semplicità e coraggio

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Fede M5s Continueremo