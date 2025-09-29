Giorgio Armani molti vip alla presentazione dell’ultima collezione
(LaPresse) – Domenica sera, a Milano, è stata presentata l’ultima collezione Giorgio Armani firmata dal celebre stilista, scomparso il 4 settembre scorso. L’evento ha segnato il 50º anniversario della linea principale del brand. La sfilata si è tenuta nel cortile della Pinacoteca di Brera, alla presenza di star di Hollywood e amici italiani. Tra gli ospiti: Anna Wintour, Richard Gere, Lauren Hutton, Roberto Bolle e Spike Lee. Inaugurata una mostra con 129 creazioni Armani affiancate a capolavori dell’arte italiana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
