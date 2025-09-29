Giorgio Armani l' ultima memorabile sfilata disegnata dallo stilista | le foto della serata evento
Era immaginabile che la sfilata di Giorgio Armani avrebbe chiuso questa Milano Fashion Weeek suscitando un'emozione diversa dal solito. Stavolta non c'erano solo le linee leggere, i tessuti preziosi, i colori decisi degli abiti, lo stile ormai riconoscibilissimo del più grande designer italiano. 🔗 Leggi su Today.it
Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»
La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani
L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato
A pochi giorni dalla scomparsa di Giorgio Armani, nel prestigioso museo milanese apre la retrospettiva dedicata alla sua carriera cinquantennale. Un omaggio allo stile inconfondibile che lo ha reso un pilastro della moda italiana nel mondo.
Drawn between shadow and brilliance, each silhouette becomes a passage toward the unveiling of the Giorgio Armani Spring Summer 2026 Women's Fashion Show at Pinacoteca di Brera. Photography: @ryanmcginleystudios
