Giorgio Armani l' ultima memorabile sfilata disegnata dallo stilista | le foto della serata evento

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era immaginabile che la sfilata di Giorgio Armani avrebbe chiuso questa Milano Fashion Weeek suscitando un'emozione diversa dal solito. Stavolta non c'erano solo le linee leggere, i tessuti preziosi, i colori decisi degli abiti, lo stile ormai riconoscibilissimo del più grande designer italiano. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgio - armani

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani

L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato

giorgio armani ultima memorabileGiorgio Armani, l'ultima memorabile sfilata disegnata dallo stilista: le foto della serata evento - Era immaginabile che la sfilata di Giorgio Armani avrebbe chiuso questa Milano Fashion Weeek suscitando un'emozione diversa dal solito. Secondo today.it

giorgio armani ultima memorabileHollywood a Brera per l'ultima sfilata di Armani - Così alla Pinacoteca di Brera questa sera, per l'ultima collezione disegnata e curata personalmente da re Giorgio, sono arrivati tutti, da Laura Mattarella a Liliana Segre, da Cate Blanchett a Richard ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Armani Ultima Memorabile