Giorgia Meloni pubblica il suo libro in India la prefazione di Io sono Giorgia firmata da Nerenda Modi | la dedica speciale alla premier

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Istinti civilizzatori condivisi, come la difesa del patrimonio, la solidità della comunità e la  celebrazione della femminilità come forza guida ». Così Narendra Modi, primo ministro indiano, descrive il rapporto con Giorgia Meloni nella prefazione alla sua biografia che sta per uscire in India. «Le parole del Primo Ministro Narendra Modi, per il quale nutro un profondo rispetto, nella sua prefazione all’edizione indiana del libro Io sono Giorgia, mi toccano e mi onorano nel profondo », ha commentato la premier all’ Adnkronos. I rapporti tra i due leader sono da sempre molto cordiali, tanto da far nascere fantasticherie social sulla loro amicizia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

