In questi giorni Roma sta ospitando la venticinquesima edizione del Global Summit del World Travel & Tourism Council (28 - 30 settembre) e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto stamani un emozionato discorso per ricordare l'importanza di questo settore e il ruolo che spetta all'Italia, arrivata a un vero e proprio record di presenze. Dopo aver salutato le importanti personalità presenti al forum, il presidente del Consiglio ha espresso tutta la propria gioia per il fatto che quest'anno il summit si è riunito proprio in Italia. Una sorta di riconoscimento al prestigio del settore turistico italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgia Meloni, i dati del turismo record: "Italia primo Paese più visitato"

