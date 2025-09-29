Un laboratorio antico come il tempo. Una scoperta eccezionale nel sito di La Roche-à-Pierrot, vicino a Saint-Césaire, ha portato alla luce quello che è considerato il laboratorio più antico per la realizzazione di gioielli in conchiglia dell’Europa occidentale, datato ad almeno 42.000 anni fa. Archeologi del CNRS insieme all’Université de Bordeaux, all’Université Toulouse 2 Jean Jaurès e al Ministero della Cultura francese sono all’opera per interpretare resti che, finora, indicano un’officina vera e propria: conchiglie perforate di varie fasi di lavorazione, pigmenti rossi e gialli, materiali provenienti da distanze significative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gioielli di 42mila anni fa scoperti in un laboratorio preistorico in Francia