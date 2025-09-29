Gioia fortificata – Il castello

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre – ore 10.00Appuntamento con “Gioia Fortificata – Il Castello”, un viaggio nel cuore medievale e archeologico di Gioia del Colle.Partendo da piazza Plebiscito ci immergeremo nel centro storico, tra corti suggestive e archi caratteristici, fino a raggiungere l’imponente maniero. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gioia - fortificata

I cavalieri, le armi e le imprese: nelle segrete del Castello di Gioia - In posizione dominante a 360 metri sul territorio circostante, il Castello di Gioia del Colle è una delle opere fortificate di epoca federiciana meglio conservate della Puglia. Da rainews.it

Gioia del Colle, al Castello doppia replica dello spettacolo di Gianluigi Belsito dedicato a Dante - L’Inferno di Dante al Castello di Gioia del Colle per le Giornate Europee del Patrimonio. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gioia Fortificata 8211 Castello