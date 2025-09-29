Dopo questa nostra quinta e bruciante vittoria al campionato del mondo di pallavolo, dove domenica scorsa abbiamo annichilito per tre set a uno la pur brillante nazionale della Bulgaria, non so quanti italiani si siano resi conto che la nazionale regina del nostro sport è, per l’appunto, quella della pallavolo. Dove ci sono fenomenali giocatori quali Romanò, Michieletto, il nostro capitano Giannelli (reputato il miglior “alzatore” al mondo), e che al confronto l’attuale calcio italiano fa una figura penosa, con squadre in cui su undici i giocatori italiani sono due o tre e in cui figurano fuoriclasse stranieri che noi siamo in grado di comprare solo quando hanno già un piede e mezzo nella pensione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gioia e magia della pallavolo italiana