Non solo il risultato. Sono anche altri due gli aspetti che rendono "contentissimo" l’allenatore del Siena, Tommaso Bellazzini (nella foto): la presenza costante nell’area avversaria e la solidità difensiva della sua squadra in questo primo scorcio di campionato. "In queste cinque partite giocate, trasformando o meno le occasioni create – spiega – abbiamo creato tantissime volte i presupposti per indirizzare la partita, che si parli di gol, di rigori assegnati o di espulsioni provocate. Tutto quello che facciamo in campo è orientato verso questo obiettivo un aspetto da non dare per scontato. Non sempre saremo la squadra che riuscirà a creare più degli avversari, perché ci sono anche gli altri e spesso sono forti, ma dovremo provarci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gioia Bellazzini: "Prestazioni sempre convincenti. Avremmo potuto avere tre-quattro punti in più"