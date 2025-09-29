' Gino Lisa' rassicurazioni sulla operatività dello scalo foggiano | Lumiwings tornerà a volare già dalla prossima settimana

"La ripresa dei collegamenti dall'aeroporto di Foggia è condizione imprescindibile per un ritorno alla normalità", afferma il presidente di Confindustria Puglia Potito Salatto. "Ho affrontato l'argomento con il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, di cui ho ampia fiducia, sono state.

Aeroporto Gino Lisa, ok all'accordo da 36 milioni per l'ex Villaggio Azzurro: diventerà centro della Protezione Civile

Anche la pop-star Dua Lipa ha scelto il Gino Lisa: scalo con il jet privato prima di recarsi in vacanza a Napoli

Investimenti per oltre 218 milioni negli aeroporti pugliesi: al Gino Lisa il 22%

Nubi sul Gino Lisa, cancellare subito la tassa d'imbarco. La vicenda del Gino Lisa e la cancellazione dei voli per Milano, Torino e Monaco di Baviera è un problema serio per la Capitanata. Non entro nelle questioni organizzative di Lumiwings, ma è im

Voli cancellati da Gino Lisa di Foggia, Gatta: "Era cavallo di battaglia di Piemontese, Emiliano e 5 Stelle"

Torna al punto di partenza: il Gino Lisa come un castello di carta - Foggia si è abituata, ormai, a cadere nella casella: torna al punto di partenza.

Voli dal "Gino Lisa" di Foggia, è caccia agli aerei giusti - Quattro compagnie ufficialmente interessate a volare dal Gino Lisa, la scadenza del bando «a invito» è stata posticipata alla metà di maggio (il 16)