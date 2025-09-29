Gino Lisa in affanno sulla continuità territoriale il sottosegretario striglia la Regione | Noi pronti aspettiamo voi

Secondo Iannone, il Governo è pronto a intervenire, ma si scontra con ritardi e silenzi da parte della Regione Puglia, che non avrebbe fornito gli elementi richiesti per procedere con misure utili al rilancio dello scalo foggiano. Il sottosegretario ha affermato che, nonostante le sollecitazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it