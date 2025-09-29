Importante torneo di calcio giovanile categoria Esordienti allo stadio del Galluzzo, disputato davanti a un numeroso pubblico. La Sestese ha fatto il bis del 2024 aggiudicandosi la quarta edizione del ‘ Torneo del Giglio Fiorentino ’, prestigioso trofeo promosso dal Centro Formazione Calcio e organizzato dall’ Audace Galluzzo. Una manifestazione riservata agli Esordienti 2013 che ha richiamato al Galluzzo molte delle migliori squadre della Toscana, che hanno offerto bel gioco, emozioni e spettacolo. Oltre all’Audace Galluzzo, società organizzatrice, erano presenti Empoli, Livorno, Arezzo, Pontedera, Pistoiese, Sestese, Tau Calcio, Terranuova Traiana, Affrico, Giovani Fucecchio e Poggibonsese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giglio Fiorentino, Sestese fa il bis. Al Galluzzo il top della categoria