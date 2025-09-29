Gigi D'Alessio e Matteo Paolillo sul palco | Sarai me in un film ma sai cantare?

(askanews) – Gigi D’Alessio ha annunciato da Piazza del Plebiscito a Napoli, gremita per il suo concerto sold-out venerdì 26 settembre, che l’attore Matteo Paolillo, a sorpresa sul palco, lo interpreterà nel film Solo se canti tu. «Per l’anno prossimo uscirà un film sulla mia vita, cominciando da quando ero bambino, Matteo Paolillo sarà Gigi d’Alessio da piccolo. Tu vuoi fare Gigi D’Alessio, ma almeno una canzone di Gigi d’Alessio la conosci?», gli ha chiesto il celebre cantautore, invitandolo poi a duettare sulle note di Spiegame cherè. Solo se canti tu: la storia di Gigi e di chi crede nella sua musica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gigi D’Alessio e Matteo Paolillo sul palco: «Sarai me in un film, ma sai cantare?»

