Giffoni porta il cinema in aula | al via la quinta edizione di School Experience Festival

La  quinta edizione di School Experience Festival  è pronta a partire portando il fascino del linguaggio cinematografico nelle scuole di tutta Italia. Organizzato  dall’Ente Autonomo Giffoni Experience  e promosso nell’ambito del  Piano Nazionale Cinema per la Scuola, sostenuto dal  Ministero della Cultura  e dal  Ministero dell’Istruzione e del Merito, questo festival itinerante attraverserà, da  novembre 2025 a maggio 2026, sette regioni d’Italia:  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Lazio,  Lombardia,  Puglia  ed  Emilia Romagna. Con ben  120 giorni di attività  che coinvolgeranno  17.879 studenti,  1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

