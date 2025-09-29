Giarre nuovi interventi di pulizia delle caditoie per arginare gli allagamenti

L'amministrazione comunale di Giarre, in collaborazione con Igm (la società che gestisce il ciclo dei rifiuti), ha intensificato le operazioni di bonifica e pulizia delle caditoie stradali sul territorio. L'intervento è fondamentale per garantire il corretto drenaggio delle acque meteoriche in.

