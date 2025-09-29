Gianni Agnelli spunta un testamento segreto | cosa cambia per l’eredità

L’intricata saga dell’eredità della famiglia Agnelli-Elkann si arricchisce di un nuovo, potenziale, colpo di scena. Al centro della contesa che vede contrapposte Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, e i suoi figli John, Ginevra e Lapo Elkann, emerge un documento che potrebbe rimettere in discussione equilibri decennali: la copia di un testamento olografo dell’Avvocato. Questo atto, risalente al 1998, è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Torino nel corso dell’inchiesta penale sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. I legali di Margherita Agnelli hanno ora avanzato la richiesta di acquisizione di tale documento nella causa civile attualmente in corso a Torino, un’azione legale che, anche nella mattinata del 29 settembre, ha visto le parti fronteggiarsi in tribunale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

