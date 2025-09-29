Gianni Agnelli le ultime volontà ignorate Spunta il testamento segreto per 27 anni | Quel 25% che non doveva finire a John Elkann
Un testamento di Gianni Agnelli datato 20 gennaio 1998, sparito per 27 anni, è ricomparso nell’ambito dell’inchiesta penale che vede indagato John Elkann per truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale. Come riporta Ettore Boffano sul Fatto quotidiano, il documento olografo è composto da una pagina scritta, datata e sottoscritta di pugno dall’Avvocato. È stato ritrovato durante le perquisizioni della Guardia di Finanza tra febbraio e novembre 2024 nell’abitazione e negli uffici del presidente di Stellantis. Il testamento è stato prodotto in tribunale dall’avvocato Dario Trevisan, legale di Margherita Agnelli de Pahlen, nella causa civile per l’eredità dei genitori che la figlia dell’Avvocato ha intentato contro i tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: gianni - agnelli
La Coca Cola di Bill Gates e l’elicottero di Gianni Agnelli, le curiosità dal Forum di Cernobbio
"Un'avventura", Sanremo, laa morte. Quando Lucio Battisti disse "no" a Enzo Biagi e Gianni Agnelli
I 13 quadri spariti dall’eredità di Gianni Agnelli: «Esportati all’estero illegalmente»
Spunta un testamento segreto di Gianni Agnelli: può riscrivere la causa sull’eredità tra Margherita e i figli Elkann - X Vai su X
Un testamento inedito (e nascosto per 27 anni) di Gianni Agnelli. Che reca la data del 20 gennaio 1998 e riporta alla ribalta il nome e la figura sfortunata ... - facebook.com Vai su Facebook
Torino, depositato dai legali di Margherita Agnelli un nuovo testamento di Gianni Agnelli del 1998 - Un testamento del 1998 di Gianni Agnelli, finora inedito, è stato depositato a Torino dai legali di Margherita Agnelli nella causa civile contro John, Lapo e Ginevra Elkann ... Si legge su quotidianopiemontese.it
***Agnelli: spunta nuovo testamento Avvocato del 1998, 'a Edoardo il 25% Dicembre' - Depositato dai legali di Margherita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com