Gianni Agnelli le ultime volontà ignorate Spunta il testamento segreto per 27 anni | Quel 25% che non doveva finire a John Elkann

Un testamento di Gianni Agnelli datato 20 gennaio 1998, sparito per 27 anni, è ricomparso nell'ambito dell'inchiesta penale che vede indagato John Elkann per truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale. Come riporta Ettore Boffano sul Fatto quotidiano, il documento olografo è composto da una pagina scritta, datata e sottoscritta di pugno dall'Avvocato. È stato ritrovato durante le perquisizioni della Guardia di Finanza tra febbraio e novembre 2024 nell'abitazione e negli uffici del presidente di Stellantis. Il testamento è stato prodotto in tribunale dall'avvocato Dario Trevisan, legale di Margherita Agnelli de Pahlen, nella causa civile per l'eredità dei genitori che la figlia dell'Avvocato ha intentato contro i tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann.