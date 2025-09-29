Giannelli | Festeggiamenti? Ci siamo lasciati andare

Rientrando a Fiumicino dopo la vittoria ai mondiali di Volley, Simone Giannelli ha parlato della notte di festeggiamenti con i suoi compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giannelli: «Festeggiamenti? Ci siamo lasciati andare...»

Che emozione per l'#italvolley campione del Mondo. ?Durante i festeggiamenti, il capitano azzurro, Simone #giannelli, ha voluto indossare la maglia di #Lavia, out dalla competizione per infortunio. Durante il collegamento in studio, sia #giannelli c - facebook.com Vai su Facebook

“Mi commuovo per non avere Daniele qua con noi”: Giannelli in lacrime dedica il Mondiale a Lavia. Il retroscena svelato dal ct De Giorgi - L’Italia del volley non conosce avversari, non importa se si parla della maschile o della femminile. ilfattoquotidiano.it scrive

Mondiali Maschili, capitan Giannelli : «Siamo pronti e carichi» - Meno due giorni all’esordio nella rassegna iridata per la Nazionale Maschile che oggi ha sostenuto una doppia seduta di lavoro (pesi al mattino e allenamento sul campo nel ... Come scrive corrieredellosport.it